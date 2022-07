Cgil | il ricordo del delegato sindacale Valerio Giorgi - Cronaca - lanazione it

(Di lunedì 11 luglio 2022) "Era un. Tra i protagonisti della battaglia, in Valtiberina, per la difesa del Molino Sociale. Chiusa quella esperienza, aveva mantenuto il suo impegnonel suo nuovo lavoro ...

Giulia Da Mario, responsabile della Cgil Valtiberina e Simona Lelli, Segretaria Flai Cgil Arezzo ricordano così la figura di Valerio Giorgi, morto domenica in un incidente stradale presso Anghiari. Era un delegato Cgil. Tra i protagonisti della battaglia, in Valtiberina, per la difesa del Molino Sociale. Chiusa quella esperienza, aveva mantenuto il suo impegno sindacale nel suo nuovo lavoro.