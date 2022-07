C’è la prima offerta del Monza al Napoli per Andrea Petagna (Di lunedì 11 luglio 2022) Ieri vi abbiamo raccontato in esclusiva la volontà di Andrea Petagna di lasciare il Napoli. L’ex centravanti di Atalanta e Spal vuole proseguire la sua carriera altrove, con la speranza di trovare più spazio. Inevitabilmente, con Osimhen e Mertens davanti nelle gerarchie, Petagna non ha certamente giocato quanto avrebbe voluto nell’ultima stagione, anche se, quando chiamato in causa, ha sempre risposto presente. FOTO: Getty – Napoli PetagnaAnche per questo motivo, probabilmente, Luciano Spalletti non vorrebbe lasciarlo partire. Il Napoli è della stessa idea, perché con un suo eventuale addio Victor Osimhen resterebbe l’unico attaccante in rosa. Il Monza però, squadra da tempo sulle tracce dell’attaccante, ha formulato la prima ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 11 luglio 2022) Ieri vi abbiamo raccontato in esclusiva la volontà didi lasciare il. L’ex centravanti di Atalanta e Spal vuole proseguire la sua carriera altrove, con la speranza di trovare più spazio. Inevitabilmente, con Osimhen e Mertens davanti nelle gerarchie,non ha certamente giocato quanto avrebbe voluto nell’ultima stagione, anche se, quando chiamato in causa, ha sempre risposto presente. FOTO: Getty –Anche per questo motivo, probabilmente, Luciano Spalletti non vorrebbe lasciarlo partire. Ilè della stessa idea, perché con un suo eventuale addio Victor Osimhen resterebbe l’unico attaccante in rosa. Ilperò, squadra da tempo sulle tracce dell’attaccante, ha formulato la...

Pubblicità

igoriezzi : Prima di tutto, del polemista, del divulgatore, dello scienziato, c’è l’uomo. In questo caso c’è il nulla. Burioni… - AlexBazzaro : L’attentatore di #Copenhagen è un “danese etnico con problemi mentali”. Capito, non un immigrato di prima o second… - NetflixIT : Se c’è una cosa che abbiamo imparato è che, contro Vecna, una canzone può salvarci la vita. Non se la interrompi al… - infoitsport : C’è la prima offerta del Monza al Napoli per Andrea Petagna - stormi1904 : RT @SchwarzGuido: @minomazz Quello che preoccupa è che non c’è un’idea, una pianificazione, un progetto che cerchi di dare un volto moderno… -

Omicron, Costa: 'Estate senza restrizioni, situazione sotto controllo' Entro la fine del mese raggiungeremo il picco e poi i contagi torneranno a scendere, come sta già accadendo nei Paesi, come il Portogallo, colpiti prima dell'Italia da questa recrudescenza', spiega ... Certificazione Parità di Genere: pronte le regole, come funziona ... percentuale donne dirigenti (25 punti), percentuale di donne responsabili di uno o più unità organizzative (20), percentuale di donne presenti nella prima linea di riporto al Vertice (20), ... Sport Fanpage Entro la fine del mese raggiungeremo il picco e poi i contagi torneranno a scendere, come sta già accadendo nei Paesi, come il Portogallo, colpitidell'Italia da questa recrudescenza', spiega ...... percentuale donne dirigenti (25 punti), percentuale di donne responsabili di uno o più unità organizzative (20), percentuale di donne presenti nellalinea di riporto al Vertice (20), ... La griglia di partenza del GP Austria di Formula 1 2022