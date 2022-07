Cavani: possibile ritorno in serie A? (Di lunedì 11 luglio 2022) Tra i top player che compongono la rosa degli svincolati quest’anno c’è anche Edinson Cavani. Reduce da una stagione al Manchester United poco soddisfacente, l’attaccante uruguaiano, classe ’87, è attualmente svincolato e pronto per accordarsi con un nuovo club. Voci di mercato lo avrebbero visto vicino al Monza che ha ottenuto la promozione in serie L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Tra i top player che compongono la rosa degli svincolati quest’anno c’è anche Edinson. Reduce da una stagione al Manchester United poco soddisfacente, l’attaccante uruguaiano, classe ’87, è attualmente svincolato e pronto per accordarsi con un nuovo club. Voci di mercato lo avrebbero visto vicino al Monza che ha ottenuto la promozione inL'articolo

Pubblicità

Omar75na : @uguntanu @mverde73 @D10sAndrea Non e che ADL sapendo che kk ha un accordo già preso con il Barcellona x la prossim… - Omar75na : @MinolloO @sscnapoli Fatto il possibile x farlo rimanere,così come al solito la colpa non è sua ma dei vari Cavani… - ari_cavani : SRILANKA - IL POPOLO LIBERA LA NAZIONE SOLO IL POPOLO PUÒ LIBERARLA DAI TRADITORI, UNA SOLA AZIONE DI FORZA E TUTTO… - sfnvnanto1979 : @PolliceAzzurro Il problema nn è il vincere ma il modo di trattare il tifoso ricordando che è l unico a metterci so… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Sky: 'Nuovi contatti per #Cavani a zero: lo vuole un altro club in Italia, si tratta' ? -