Catturato pitone da record | ecco che è successo | il pericolo non è finito VIDEO

Pubblicità

Greenreport_it : In Florida catturato un pitone birmano di quasi 100 Kg, il più grande di sempre (VIDEO) - - GramsciAG : RT @LucillaMasini: Florida. Catturato esemplare record di pitone, lungo più di 5 metri. Rocco Siffredi sta invecchiando, finalmente abbiamo… - ClaudioZavatti1 : RT @LucillaMasini: Florida. Catturato esemplare record di pitone, lungo più di 5 metri. Rocco Siffredi sta invecchiando, finalmente abbiamo… - SoniaSamoggia : RT @LucillaMasini: Florida. Catturato esemplare record di pitone, lungo più di 5 metri. Rocco Siffredi sta invecchiando, finalmente abbiamo… - LucillaMasini : Florida. Catturato esemplare record di pitone, lungo più di 5 metri. Rocco Siffredi sta invecchiando, finalmente ab… -

... il loro segreto utile anche per gli umani - Cucciolo di gatto cade in un pozzo di 10 metri, salvato dai vigili del fuoco nel Brindisino - Florida,unda record: è lungo più di 5 ...... il loro segreto utile anche per gli umani - Cucciolo di gatto cade in un pozzo di 10 metri, salvato dai vigili del fuoco nel Brindisino - Florida,unda record: è lungo più di 5 ...Secondo Nature Conservancy tutto è iniziato nel 1979, quando il primo pitone birmano (Python bivittatus) è stato abbandonato nelle Everglades da un uomo In Florida catturato un pitone birmano di quas ...Uno dei pitoni più grandi della Florida e anche degli Stati Uniti: l'esemplare catturato in questi giorni misurava la bellezza di cinque metri e mezzo ...