Catini | “Opere inaugurate | cantieri incompiuti | i casi eclatanti di Passoscuro Basta con la politica dell’annuncio!”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 11 luglio 2022) Fiumicino – “Il taglio dei nastri è la nuova specialità olimpica in cui il sindaco e i suoi assessori sono diventati campioni. Peccato che molte dellesiano incompiute. Infatti moltisono fermi, se non addirittura inesistenti”. Lo afferma Massimilianodi Azione Fiumicino. “Ladell’annuncio ha le gambe corte come le bugie rifilate ai cittadini. Per fare solo degli esempi possiamo citare il ponticello di collegamento trae Maccarese (il cui cantiere è stato aperto il 14 febbraio us con una previsione di durata di 150 giorni massimo), ad oggi risulta che i lavori non siano neppure cominciati con buona pace dell’assesore Caroccia che aveva già dato la cosa per conclusa mesi fa. Altro esempio eclatante aè il ...