Catherine Spaak | chi era il secondo marito Johnny Dorelli | “Non voleva che lavorassi”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 11 luglio 2022)è l’exdi, con la quale è stato unito per sette anni in matrimonio, dal 1972 al 1979, e che lo rese padre di Gabriele. Una storia che fece sognare gli italiani, complice la bellezza dei suoi due protagonisti e il loro innegabile fascino, ma stando a quanto raccontato dall’attrice, morta il 17 aprile 2022, il rapporto tra loro non sempre è stato felice ed è stato costellato di alti e bassi: “Avevo problemi di salute, anoressia, andai in analisi, non riuscivo a lavorare – rivelò a suo tempo Catherine Spaak, le cui parole campeggiano oggi sulle colonne del “Corriere della Sera” –. Ero sposata conche non aveva piacere che. Diceva: ce n’è già uno e basta”.è ...