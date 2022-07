Catania, donna trovata morta in casa: fermato il marito (Di lunedì 11 luglio 2022) Catania, 11 lug. (AdnKronos) - A Macchia di Giarre, nel catanese, una donna di 32 anni, originaria di Letojanni nel messinese, è stata trovata morta nella sua casa dove viveva con il marito che è stato fermato. Il decesso, sembra per cause violente, sarebbe avvenuto almeno un giorno prima. A dare l'allarme sarebbe stato proprio il marito della vittima, ascoltato a lungo dai carabinieri e dagli inquirenti della Procura di Catania che ha disposto l'autopsia. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022), 11 lug. (AdnKronos) - A Macchia di Giarre, nel catanese, unadi 32 anni, originaria di Letojanni nel messinese, è statanella suadove viveva con ilche è stato. Il decesso, sembra per cause violente, sarebbe avvenuto almeno un giorno prima. A dare l'allarme sarebbe stato proprio ildella vittima, ascoltato a lungo dai carabinieri e dagli inquirenti della Procura diche ha disposto l'autopsia.

