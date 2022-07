Castillejo saluta il Milan | va al Valencia | tutti i dettagli

Pubblicità

zazoomblog : Serie A gli affari di oggi: la Juve annuncia Pogba il Milan saluta Castillejo - #Serie #affari #oggi: #annuncia… - zazoomblog : Serie A gli affari di oggi: la Juve annuncia Pogba il Milan saluta Castillejo Mercato - #Serie #affari #oggi:… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Calciomercato #SerieA, gli affari di oggi: la #Juve annuncia #Pogba, il #Milan saluta #Castillejo - ZonaBianconeri : RT @cmdotcom: #Calciomercato #SerieA, gli affari di oggi: la #Juve annuncia #Pogba, il #Milan saluta #Castillejo - cmdotcom : #Calciomercato #SerieA, gli affari di oggi: la #Juve annuncia #Pogba, il #Milan saluta #Castillejo -

L'altro affare di giornata - ma non ancora ufficializzato - è quello di Samudal Milan al Valencia di Gattuso. Visite mediche previste per domani, i rossoneri riceveranno bonus legati agli ...Samu, l'esterno spagnolo classe '94 che dopo essere stato vicino alla cessione già a gennaio, lascia definitivamente il Milan per tornare in patria. Giocherà nel Valencia di Rino ...CALCIOMERCATO - SuperMario incuriosisce i fan sui social: va in Liga Castillejo, intanto, è del Valencia. Strakosha riparte dal Brentford.Tante trattative in questo lunedì di mercato: telefonate, incontri, nuove idee e altre che tramontano. Dirigenti e procuratori al lavoro per chiudere gli affari, ma l'unica ufficialità di giornata è q ...