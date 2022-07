Castillejo lascia il Milan: trovato l’accordo con il Valencia di Gattuso (Di lunedì 11 luglio 2022) Il primo esubero è stato piazzato. E anche abilmente. La coppia Maldini–Massara ha piazzato il primo colpo in uscita, iniziando ad accumulare un tesoretto utile da reinvestire sul calciomercato. Samu Castillejo è pronto a lasciare la Serie A per fare ritorno in Liga: il lungo corteggiamento del Valencia di Gattuso ha finalmente trovato riscontro con un’offerta reale presentata ai rossoneri. Lo spagnolo lascerà il Milan a titolo definitivo e la sua cessione porterà denaro utile nelle casse del club: il giocatore infatti non percepirà una buonuscita per la rescissione ma sarà regolarmente acquistato dal Valencia. Castillejo si legherà al club iberico un contratto triennale. Quattro anni in rossonero ANSA / MATTEO BAZZI Samuel ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 luglio 2022) Il primo esubero è stato piazzato. E anche abilmente. La coppia Maldini–Massara ha piazzato il primo colpo in uscita, iniziando ad accumulare un tesoretto utile da reinvestire sul calciomercato. Samuè pronto are la Serie A per fare ritorno in Liga: il lungo corteggiamento deldiha finalmenteriscontro con un’offerta reale presentata ai rossoneri. Lo spagnolo lascerà ila titolo definitivo e la sua cessione porterà denaro utile nelle casse del club: il giocatore infatti non percepirà una buonuscita per la rescissione ma sarà regolarmente acquistato dalsi legherà al club iberico un contratto triennale. Quattro anni in rossonero ANSA / MATTEO BAZZI Samuel ...

