Caso Ronaldo, parla ten Hag: «Ho sentito Cristiano prima che manifestasse i suoi problemi personali» (Di lunedì 11 luglio 2022) L’allenatore del Manchester United ten Hag è intervenuto in conferenza stampa. Argomento principale, com’era prevedibile che fosse, è stato Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese – è oramai un fatto notorio – ha manifestato ai Red Devils la volontà di provare una nuova esperienza, spinto dalla volontà di giocare la prossima Champions League e infastidito dalla decisione del club inglese di tagliare gli stipendi. Ronaldo non è in tournée con lo United e ha saltato tutti gli allenamenti tenuti in Inghilterra prima della partenza. Ufficialmente, l’assenza è stata motivata da problemi personali e familiari. È facile immaginare che di sotto ci sia il mercato. Ten Hag, in conferenza, ha fatto finta di niente. Sì, non è con noi. Non è con noi a causa di alcuni problemi ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 luglio 2022) L’allenatore del Manchester United ten Hag è intervenuto in conferenza stampa. Argomento principale, com’era prevedibile che fosse, è stato. Il fuoriclasse portoghese – è oramai un fatto notorio – ha manifestato ai Red Devils la volontà di provare una nuova esperienza, spinto dalla volontà di giocare la prossima Champions League e infastidito dalla decisione del club inglese di tagliare gli stipendi.non è in tournée con lo United e ha saltato tutti gli allenamenti tenuti in Inghilterradella partenza. Ufficialmente, l’assenza è stata motivata dae familiari. È facile immaginare che di sotto ci sia il mercato. Ten Hag, in conferenza, ha fatto finta di niente. Sì, non è con noi. Non è con noi a causa di alcuni...

Pubblicità

napolista : Caso #Ronaldo, parla #tenHag: «Ho sentito Cristiano prima che manifestasse i suoi problemi personali» In conferenz… - miki_cr01 : @marsiglia_lara Posso dire che è uno alla Ronaldo? Si diverte a giocare e magari sbaglia, ma non sta nella top 13 per caso. - thomas_novello9 : @ale87bs @Alex_Cruijff14 Ronaldo ha fatto fatica? Non mi pare proprio. Forlan arrivato a fine carriera in un inter… - tut4nk4m0n : @Claudeherou @StiantiA @tatanka_h Per caso hai anche la colezione che ci ha insegnato 3 anni fa circa quale fossero… - cannot_pop : @Andrea986G @Gazzetta_it Se per caso la Roma prendesse Ronaldo sono sicuro che ti troverei in strada a festeggiare… -