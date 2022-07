Carola e Rosa parlano dei loro amori finiti male con Luigi e Deddy

Leggi su biccy

(Di lunedì 11 luglio 2022)Puddu eDi Grazia hanno molto in comune. Sono due ballerine, hanno partecipato ad Amici di Maria De Filippi e proprio nella scuola si sono innamorate. Purtroppo perperò ad oggi non possono vivere ilamore con i rispettivi amati, dato che non sono ricambiate. Lo scorso weekend le ballerine hanno rilasciato due interviste ed in entrambe hanno parlato rispettivamente diStrangis enel dettaglio ha parlato con DiPiù dove ha confessato di aver vissuto “una storia d’amore che in realtà non è mai esistita” dato chenon ha mai ricambiato i sentimento. “Tra di noi non c’è stata una relazione, è stata una storia d’amore che in realtà non è mai esistita“. Un rapporto fatto di “se”, di “forse” e di “ma”. “Siamo ...