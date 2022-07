Caro carburanti - Il diesel torna sotto i 2 euro (Di lunedì 11 luglio 2022) Il prezzo medio del gasolio, in modalità self service, è sceso sotto i 2 euro/litro per la prima volta dal 15 giugno. Lo rileva Staffetta Quotidiana, ricordando come benzina e diesel siano da giorni in una fase di discesa in scia al calo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. I mercati rimangono, comunque, "sempre molto tesi, tra la prospettiva di una recessione globale (spinta ribassista) e i colli di bottiglia della raffinazione che prefigurano una scarsità di prodotti (spinta rialzista)". Intanto, il Brent viene scambianto intorno ai 105 dollari al barile. Le rilevazioni. Staffetta Quotidiana rivela anche come Q8 abbia ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio, mentre le medie dei listini comunicati ieri dai gestori di circa 15 mila impianti all'Osservatorio del ministero dello ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 11 luglio 2022) Il prezzo medio del gasolio, in modalità self service, è scesoi 2/litro per la prima volta dal 15 giugno. Lo rileva Staffetta Quotidiana, ricordando come benzina esiano da giorni in una fase di discesa in scia al calo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. I mercati rimangono, comunque, "sempre molto tesi, tra la prospettiva di una recessione globale (spinta ribassista) e i colli di bottiglia della raffinazione che prefigurano una scarsità di prodotti (spinta rialzista)". Intanto, il Brent viene scambianto intorno ai 105 dollari al barile. Le rilevazioni. Staffetta Quotidiana rivela anche come Q8 abbia ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio, mentre le medie dei listini comunicati ieri dai gestori di circa 15 mila impianti all'Osservatorio del ministero dello ...

Pubblicità

marcofromsicily : RT @fabiodisconzi: Caro @MISE_GOV dal giorno 8 aprile 2022 è stato introdotto un errore nel #dataset anagrafiche impianti carburanti in It… - maxgreco : RT @fabiodisconzi: Caro @MISE_GOV dal giorno 8 aprile 2022 è stato introdotto un errore nel #dataset anagrafiche impianti carburanti in It… - fabiodisconzi : Caro @MISE_GOV dal giorno 8 aprile 2022 è stato introdotto un errore nel #dataset anagrafiche impianti carburanti… - clauk3 : @monicaminardi1 GeoBatents batte bandiera Norvegese quindi i profughi per diritto internazionale devono essere port… - GiannettiMarco : #crisidigoverno caro vita cresce sempre di più, prezzi carburanti, derrate alimentari, territorio nazionale sempre… -