Cannabis | Sasso | “Respingere l’assalto della sinistra alla salute psicofisica dei giovani Docenti | presidi e genitori ci aiutino”

(Di lunedì 11 luglio 2022) "I prossimi giorni saranno decisivi perl'assalto delle sinistredei nostri. L'arrivo in Aulalegge per la liberalizzazionedeve risvegliare le energie migliori del Paese e unirle nel dire nocultura dello sballo,narcotizzazione, del disimpegno". L'articolo .

Pubblicità

Salasso_Sasso : Ormai i temi identitari del PD sono: #cannabis, #iuscholae, #iusmerdae, #dirittiLGBTQ e #dirittidellegommoseallafrutta. - ilPontormo : RT @LegaCamera: #SASSO: SULLA #CANNABIS LA LEGA È PRONTA ALLE BARRICATE NESSUN PASSO INDIETRO DI FRONTE A CHI ATTENTA ALLA SALUTE DEI NOSTR… - LegaCamera : #SASSO: SULLA #CANNABIS LA LEGA È PRONTA ALLE BARRICATE NESSUN PASSO INDIETRO DI FRONTE A CHI ATTENTA ALLA SALUTE D… - BelusciGim : Probabilmente i figli di Sasso se fosse legale fumerebbero cannabis. Non hanno capacità di scelta -

Orizzonte Scuola

Il sottosegretario all'Istruzione Rossano, deputato e fondatore della Lega in Puglia, storce il naso su due proposte approdate in Aula L'articolo La Lega attacca Ius scholae e: "No narcotizzazioni e sanatorie" proviene da True .Anche Rossano, sottosegretario all'Istruzione ha detto che 'su cittadinanza facile e liberalizzazione dellala Lega farà muro in Parlamento e nel Paese'.ha invitato Pd e M5s 'a ... Sasso: “Non pensiamo alla cannabis per i giovani, le vere emergenze sono altre” Sullo ius scholae interviene il sottosegretario all’istruzione Rossano Sasso a ribadire la sua posizione: «Il richiamo del segretario della Lega, Matteo Salvini, ad occuparsi delle priorità degli ital ..."La proposta di legge sulla cannabis caldeggiata dalla sinistra mira a creare generazioni di disimpegnati, giovani che scelgono di stordirsi con la droga invece che pensare a indirizzare le proprie vi ...