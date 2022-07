Cannabis, Santori straparla: “Io sto coi coltivatori, Salvini coi narcos”. E la sardina si becca la querela (Di lunedì 11 luglio 2022) Cannabis, Santori al delirio, straparla e tra slogan e insulti, all’Adnkronos dichiara: «Io sto coi coltivatori responsabili, Salvini sta coi narcotrafficanti». E così, mentre la sinistra esalta e si dichiara solidale con Mattia Santori per la “schiettezza” e la veemenza del messaggio sulla droga libera, che l’ex leader delle sardine ha rilanciato senza troppi complimenti, Salvini dai suoi canali social annuncia la risposta indignata alle ingiurie ricevute. «”Salvini sta con i narcotrafficanti” dice un eletto del Pd a Bologna. Bene – tuona il numero uno del Carroccio – con la querela che già oggi depositerò, spero dovrà versare un bel po’ di euro. Che finiranno nelle casse delle associazioni di volontariato che lottano ogni ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 luglio 2022)al delirio,e tra slogan e insulti, all’Adnkronos dichiara: «Io sto coiresponsabili,sta coi narcotrafficanti». E così, mentre la sinistra esalta e si dichiara solidale con Mattiaper la “schiettezza” e la veemenza del messaggio sulla droga libera, che l’ex leader delle sardine ha rilanciato senza troppi complimenti,dai suoi canali social annuncia la risposta indignata alle ingiurie ricevute. «”sta con i narcotrafficanti” dice un eletto del Pd a Bologna. Bene – tuona il numero uno del Carroccio – con lache già oggi depositerò, spero dovrà versare un bel po’ di euro. Che finiranno nelle casse delle associazioni di volontariato che lottano ogni ...

Pubblicità

VittorioSgarbi : La sardina Mattia Santori: 'Coltivo cannabis, la consumo e non alimento la criminalità'. Ma sopratutto non alimenta… - Antonella_Soldo : Solidarietà a Mattia Santori che dichiara pubblicamente di coltivare #cannabis per non dare soldi alle mafie. Solid… - repubblica : Mattia Santori e la cannabis: 'La coltivo, la consumo e non alimento la criminalità' [di Ilaria Venturi] - shokkoasahara : RT @Antonella_Soldo: Solidarietà a Mattia Santori che dichiara pubblicamente di coltivare #cannabis per non dare soldi alle mafie. Solidari… - Valposimracer : RT @Antonella_Soldo: .@sbonaccini dice che Mattia Santori su #cannabis è tenuto a rispettare la legge. Forse gli sfugge che tutte le conqui… -