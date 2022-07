Cannabis: Della Vedova, 'avanti con autocoltivazione, non è tema d Governo' (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - “La legalizzazione dell'autocoltivazione di Cannabis in discussione alla Camera grazie a Più Europa non è un tema che riguarda la maggioranza di Governo: ognuno su questo va per la propria strada. Noi sosteniamo Draghi senza reticenze sulla sua agenda interna ed internazionale e chiediamo che si vada avanti sulla Cannabis”. Lo scrive su Facebook il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova. “Salvini e Meloni -aggiunge- ripetono gli stessi fallimentari stereotipi proibizionisti di trent'anni fa. Intanto in Germania la maggioranza socialdemocratici, liberali e Verdi si appresta a legalizzare la Cannabis. Cedere alle barricate sovraniste sulla Cannabis non è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - “La legalizzazione dell'diin discussione alla Camera grazie a Più Europa non è unche riguarda la maggioranza di: ognuno su questo va per la propria strada. Noi sosteniamo Draghi senza reticenze sulla sua agenda interna ed internazionale e chiediamo che si vadasulla”. Lo scrive su Facebook il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri Benedetto. “Salvini e Meloni -aggiunge- ripetono gli stessi fallimentari stereotipi proibizionisti di trent'anni fa. Intanto in Germania la maggioranza socialdemocratici, liberali e Verdi si appresta a legalizzare la. Cedere alle barricate sovraniste sullanon è ...

Pubblicità

elio_vito : La Lega minaccia il governo per le proposte parlamentari su cittadinanza e cannabis, presentate ad avvio legislatur… - GuidoDeMartini : ?? NO DELLA LEGA ALLO IUS SOLI MASCHERATO E ALLA DROGA LIBERA ?? Contro Ius Scholae e dl cannabis ora la Lega gioca l… - LegaSalvini : Susanna Ceccardi: Proposte come lo ius scholae e la liberalizzazione della cannabis targate PD e M5S vanno a spacca… - marpipro : @biondi_danilo @LucaBizzarri @matteosalvinimi se domani legalizzassero la cannabis, in 2-3 anni e molti capirebbero… - PIERPAO67864611 : RT @Pinucci63757977: Il coldiretto di #cannabis Mattia Santori ha accusato Salvini di essere contiguo ai narcos. Il leader della Lega prean… -