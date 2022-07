Cannabis, bufera sulle piantine di Santori. Il leader delle Sardine insiste: «Se mi denunciano, sono contento» (Di lunedì 11 luglio 2022) Mattia Santori, leader delle Sardine e consigliere comunale Pd a Bologna, tiene il punto nella polemica sulla legalizzazione della Cannabis, scoppiata ieri dopo aver ammesso di essere un consumatore e un coltivatore per uso personale. «Denunciando me si denuncia uno Stato che obbliga 6 milioni di consumatori a rivolgersi al mercato nero. Denunciando me si criminalizzano 500 mila autocoltivatori che da anni aspettano di essere rappresentati politicamente. Se sarò denunciato mi assumerò le mie responsabilità ma sono ben contento se il mio gesto servirà a smascherare l’ipocrisia latente dal dibattito sulla Cannabis e ad accendere i fari su un disegno di legge che in molti a destra non vorrebbero neanche votare», ha detto oggi, 11 luglio, all’Ansa. ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 luglio 2022) Mattiae consigliere comunale Pd a Bologna, tiene il punto nella polemica sulla legalizzazione della, scoppiata ieri dopo aver ammesso di essere un consumatore e un coltivatore per uso personale. «Denunciando me si denuncia uno Stato che obbliga 6 milioni di consumatori a rivolgersi al mercato nero. Denunciando me si criminalizzano 500 mila autocoltivatori che da anni aspettano di essere rappresentati politicamente. Se sarò denunciato mi assumerò le mie responsabilità mabense il mio gesto servirà a smascherare l’ipocrisia latente dal dibattito sullae ad accendere i fari su un disegno di legge che in molti a destra non vorrebbero neanche votare», ha detto oggi, 11 luglio, all’Ansa. ...

