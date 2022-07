Campobasso | ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport contro l’esclusione dalla Serie C

(Di lunedì 11 luglio 2022) Così come il Teramo, anche l’altra squadra esclusaC da parte del Consiglio Figc, il, ha presentato unpresso ildiper mezzo dei propri legalistudio DCFLegalla Federcalcio che ha preso la decisione, sentito il parere Covisoc, di non ammettere il club molisano alla prossima edizione del campionato della Lega Pro per irregolarità economiche.Face.

... non ha iscritto al prossimo campionato di serie C il Teramo e il. Ripartiranno dai dilettanti, anche se entrambi i club hanno annunciato che farannoal collegio di garanzia del ...Il(che ribadisce di "non aver dubbi sulla nostra partecipazione alla prossima Serie C") e il Teramo faranno oraal Collegio di Garanzia del Coni, terzo e ultimo grado di giustizia ...Dopo l'esclusione dalla Serie C formalizzata l'8 luglio dalla FIGC, il Campobasso ha annunciato ufficialmente di aver presentato ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI. Il club molisano, ...