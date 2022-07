Cameron Diaz rivela che in gioventù potrebbe aver trasportato della droga (Di lunedì 11 luglio 2022) La rivelazione di Cameron Diaz Nel corso di un’intervista nel podcast “Second Life” di Hilary Kerr e riportata anche dal The Guardian, Cameron Diaz ha rivelato che potrebbe aver trasportato, senza saperlo, della droga. Il tutto è successo quando ancora non era una star apprezzata e conosciuta in tutto il mondo. Era ancora alle prime L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 11 luglio 2022) Lazione diNel corso di un’intervista nel podcast “Second Life” di Hilary Kerr e riportata anche dal The Guardian,hato che, senza saperlo,. Il tutto è successo quando ancora non era una star apprezzata e conosciuta in tutto il mondo. Era ancora alle prime L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

palermomaniait : La confessione di Cameron Diaz: ''Sono stata usata come corriere della droga'' - - infoitcultura : Cameron Diaz, rivelazione choc: 'Penso di essere stata un corriere della droga in Marocco' - infoitcultura : Cameron Diaz rivela: “Sono stata usata come ‘corriere’ per trasportare droga illegalmente… - infoitcultura : Il passato choc di Cameron Diaz: 'Ho fatto il corriere della droga' - infoitcultura : Cameron Diaz: Senza saperlo sono stata un corriere della droga in Marocco -