Pubblicità

ClaudioPiNdArO : - fisco24_info : Cambi: euro e dollaro vicini alla parità: Il biglietto verde scambia a 1,007 sulla moneta unica - GRACE_MERCURY46 : NON È STATO L'EURO! LA COLPA È DEL GOVERNO DI ALLORA E DEI SINDACATI!!!! NESSUNO SI È PRESO LA BRIGA DI CONTROLLARE… - ForexOnlineMeIt : Cambi: #euro a 0,8459 sterline alle 11.30 - Borsa Italiana - ForexOnlineMeIt : Cambi: #euro a 0,8459 sterline alle 11.30 | -

Agenzia ANSA

Il dollaro e l'sono vicinissimi alla parità. Il biglietto verde scambia a 1,007 sulla moneta unica. .Situazione pressoché invariata, soprattutto per quanto riguarda itra, dollaro e Sterlina, alla riapertura dei mercati alle prime luci di Lunedì 11. Per quanto riguarda l' andamento dei ... Cambi: euro in ribasso sul dollaro, -0,4% a 1,0141 L'Inter potrebbe privarsi di Skriniar in difesa, con il PSG che accelera per il nazionale slovacco. Arriva l'assist per un nuovo rinforzo ...Euro e Sterlina sui minimi mentre il cambio UsdJpy è pericolosamente sui massimi. Facciamo ora il punto della situazione sul Forex dove, nelle ultime settimane, sono avvenute delle dinamiche molto int ...