Calendario Europei beach volley 2022 | programma giornaliero | orari | tv | streaming

(Di lunedì 11 luglio 2022) Glidisi giocheranno a Monaco in Germania dal 15 al 21 agostoe per la prima volta saranno inseriti neldegli European Championships. Il torneo femminile si disputerà dal 15 al 20 agosto, quello maschile dal 16 al 21. La formula è nuova: al via ci saranno 32 coppie divise in otto gironi da quattro squadre ma non si disputerà la formula all’italiana come di consueto, bensì si giocheranno semifinali e finali di ogni girone. La prima classificata accederà agli ottavi di finale, la seconda e la terza dovranno passare per i sedicesimi. Una formula uguale in tutto e per tutto a quella utilizzata dal torneo Elite di Gstaad che si è appena concluso. Sette sono le coppie inserite in tabellone, quattro in campo maschile e tre in campo femminile. Tra gli uomini ...