Calciomercato Verona | sirene turche per il ritorno a casa di Cetin

Calciomercato Hellas Verona, Mer Cetin potrebbe tornare i Turchia. Su di lui c'è infatti l'interesse del Besiktas Mert Cerin è tornato a Verona dopo il prestito al Kaiserspor, ma potrebbe tornare subito in Turchia. Secondo quanto riportato dall'Arena, il calciatore turco sarebbe nel mirino del Besiktas.

