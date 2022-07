Calciomercato Serie A LIVE: incontro per De Ligt, il Chelsea sonda Koulibaly, Petagna nuovo bomber del Monza (Di lunedì 11 luglio 2022) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. LUNEDI 11 LUGLIO Calciomercato Milan, si studia il rilancio per arrivare a De Ketelaere (CLICCA QUI)Ancora senza un contratto, Belotti ha un sogno: vuole andare al Milan (CLICCA QUI)La nuova squadra di Strakosha sarà in Premier, visite con il Brentford (CLICCA QUI)Altra pretendente per Koulibaly, sul centrale è piombato anche il Chelsea (CLICCA ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 luglio 2022): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. LUNEDI 11 LUGLIOMilan, si studia il rilancio per arrivare a De Ketelaere (CLICCA QUI)Ancora senza un contratto, Belotti ha un sogno: vuole andare al Milan (CLICCA QUI)La nuova squadra di Strakosha sarà in Premier, visite con il Brentford (CLICCA QUI)Altra pretendente per, sul centrale è piombato anche il(CLICCA ...

CB_Ignoranza : Ormai è chiaro: l'obiettivo della Juventus è tirare su la squadra più drip della Serie A. #Juventus #SerieA… - DiMarzio : #Calciomercato | @TorinoFC_1906, fatta per #Radonjic dal #Marsiglia. Giocatore in partenza per visite e firma ?? - DiMarzio : #Calciomercato | @TorinoFC_1906, in arrivo #Radonjic dall'@OM_Officiel: i dettagli dell'operazione - sportli26181512 : Le 20 formazioni della Serie A a un mese dall'inizio del campionato: A un mese dall'inizio della Serie A 2022/2023… - serieB123 : SerieB Nuova avventura per Mennini: l’ex Ternana riparte dalla D -