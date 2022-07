Calciomercato Roma: tentativo per Kostic (Di lunedì 11 luglio 2022) Calciomercato Romam, i giallorossi fanno un tentativo per Kostic, che intanto sta ragionando sul possibile rinnovo con il Francoforte La Roma ci prova per Kostic. L’esterno dell’Eintracht Francoforte. Secondo quanto riportato da Sport1, i giallorossi hanno proposto un prestito ai tedeschi, che hanno rispedito al mittente l’offerta. La stessa emittente riporta anche che i campioni dell’Europa League è pronta a proporre il rinnovo al calciatore: prolungamento del contratto fino al 2026 a cinque milioni a stagione. E il calciatore serbo ci sta pensando seriamente. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 luglio 2022)m, i giallorossi fanno unper, che intanto sta ragionando sul possibile rinnovo con il Francoforte Laci prova per. L’esterno dell’Eintracht Francoforte. Secondo quanto riportato da Sport1, i giallorossi hanno proposto un prestito ai tedeschi, che hanno rispedito al mittente l’offerta. La stessa emittente riporta anche che i campioni dell’Europa League è pronta a proporre il rinnovo al calciatore: prolungamento del contratto fino al 2026 a cinque milioni a stagione. E il calciatore serbo ci sta pensando seriamente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

