Calciomercato Milan | seconda offerta per De Ketelaere | si può chiudere Castillejo e Caldara salutano i rossoneri

Pubblicità

Gazzetta_it : #Dybala, Inter più lontana. #Milan #Napoli e #Roma in corsa #calciomercato - cmdotcom : #Milan, all in su #DeKetelaere: seconda offerta al #Bruges, c’è fiducia - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, le ultime sul mercato rossonero: priorità a #DeKetelaere, Hakim #Ziyech fuori da… - infoitsport : Calciomercato Milan, un esterno ai saluti: va in Liga - milansette : Milan, spazio alle uscite: Caldara allo Spezia, Tsadjout alla Cremonese. Ecco le cifre #acmilan #rossoneri -

TUTTO E' CAMBIATO - Ora per la Joya la concorrenza è bassa, se si esclude un possibile ritorno del Napoli mentre ilè orientato su altri obiettivi (De Ketelaere e Zyech) e tornerebbe in gioco ...Per il difensore della Fiorentina, offerto a 3 alla Juve entro la fine delestivo, c'... ancora a quota 3, in vantaggio sulla più diretta inseguitrice, ovvero il, alla ricerca di ...Come successo per Botman, anche Sanches rischia di sfumare. Con il centrocampista vicino al Psg, il Milan è già in cerca di un altro obiettivo per il centrocampo.Charles De Ketelaere è sempre più vicino al Milan. I rossoneri hanno ormai da tempo scelto il belga per aumentare il tasso tecnico della rosa a ...