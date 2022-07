Calciomercato Milan – Schira: “Ecco la nuova offerta per De Ketelaere” (Di lunedì 11 luglio 2022) Charles De Ketelaere è il primo obiettivo di Calciomercato del Milan. Il club rossonero ha presentato una nuova proposta al Bruges. Il punto Leggi su pianetamilan (Di lunedì 11 luglio 2022) Charles Deè il primo obiettivo didel. Il club rossonero ha presentato unaproposta al Bruges. Il punto

Pubblicità

Gazzetta_it : #Dybala, Inter più lontana. #Milan #Napoli e #Roma in corsa #calciomercato - cmdotcom : #Milan su #DeKetelaere , l'all. del #Bruges : 'Gli ho detto di restare, lavoreremo a un trasferimento al momento gi… - DiMarzio : #Calciomercato | @milan: il #Leeds si allontana da #DeKetelaere. Restano vivi i contatti per #Ziyech - infoitsport : Calciomercato Milan – Futuro Dybala, è una partita a poker: le news - Manuel298_ : #Calciomercato La #ASRoma sta facendo di tutto per acquistare #Dybala. Gli incontri ci sono già stati. La Roma sa… -