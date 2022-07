Calciomercato Milan, salti di gioia per Pioli: affare da 30 milioni di euro (Di lunedì 11 luglio 2022) Il Milan ha preso una decisione in merito all’obiettivo più importante dei prossimi giorni di Calciomercato. Charles De Ketelaere è il principale obiettivo che il Milan si è dato per le prossime settimane di Calciomercato. Il centrocampista offensivo di 21 anni di proprietà del Club Bruges è considerato un vero e proprio fuoriclasse. Perciò l’affare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 11 luglio 2022) Ilha preso una decisione in merito all’obiettivo più importante dei prossimi giorni di. Charles De Ketelaere è il principale obiettivo che ilsi è dato per le prossime settimane di. Il centrocampista offensivo di 21 anni di proprietà del Club Bruges è considerato un vero e proprio fuoriclasse. Perciò l’Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

Gazzetta_it : #Dybala, Inter più lontana. #Milan #Napoli e #Roma in corsa #calciomercato - cmdotcom : #Milan su #DeKetelaere , l'all. del #Bruges : 'Gli ho detto di restare, lavoreremo a un trasferimento al momento gi… - DiMarzio : #Calciomercato | @milan: il #Leeds si allontana da #DeKetelaere. Restano vivi i contatti per #Ziyech - serieAnews_com : ???? Il #Milan pronto all'offerta in extremis per #DeKetelaere: il giocatore vede rossonero - LucaBertani61 : @AntoVitiello Con il calciomercato del Milan, sembra di essere nella sala d’attesa della sala parto con un podalico… -