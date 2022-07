Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic, presto la firma: le ultime (Di lunedì 11 luglio 2022) Zlatan Ibrahimovic, bomber del Milan, firmerà il Rinnovo in questo Calciomercato estivo. Potrà, poi, proseguire la riabilitazione a Milanello Leggi su pianetamilan (Di lunedì 11 luglio 2022) Zlatan, bomber del, firmerà ilin questoestivo. Potrà, poi, proseguire la riabilitazione aello

Pubblicità

Gazzetta_it : #Dybala, Inter più lontana. #Milan #Napoli e #Roma in corsa #calciomercato - cmdotcom : #Milan su #DeKetelaere , l'all. del #Bruges : 'Gli ho detto di restare, lavoreremo a un trasferimento al momento gi… - DiMarzio : #Calciomercato | @milan: il #Leeds si allontana da #DeKetelaere. Restano vivi i contatti per #Ziyech - sportli26181512 : Gazzetta - Ibrahimovic prepara i video per l'annuncio del rinnovo con il Milan: Zlatan Ibrahimovic per ora è senza… - tuttoatalanta : Milan, De Ketelaere è sempre il preferito: offerta da 30 mln, si attende la risposta del Bruges… -