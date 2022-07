Calciomercato Milan – Goal Francia: “PSG fiducioso per Renato Sanches” (Di lunedì 11 luglio 2022) Marc Mechenoua, giornalista di Goal Francia, ha fornito importanti aggiornamenti su Renato Sanches: il PSG nuovamente in vantaggio sul Milan Leggi su pianetamilan (Di lunedì 11 luglio 2022) Marc Mechenoua, giornalista di, ha fornito importanti aggiornamenti su: il PSG nuovamente in vantaggio sul

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: #Castillejo al Valencia. Lo spagnolo ha già salutato i compagni: partirà in gior… - lucabianchin7 : #Tsadjout sarà un giocatore della #Cremonese: vicinissimo l’accordo col #Milan. Trasferimento a titolo definitivo,… - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #MILAN, FATTA PER #CASTILLEJO AL VALENCIA: L'ESTERNO GIA' IN PARTENZA PER LA SPAGNA… - cielorossonero : RT @Milannews24_com: Calciomercato #Milan, nuova offerta al #Bruges per #DeKetelaere: le ultime - Milannews24_com : Calciomercato #Milan, nuova offerta al #Bruges per #DeKetelaere: le ultime -