Calciomercato Milan – De Ketelaere a tutti i costi: la situazione (Di lunedì 11 luglio 2022) Charles De Ketelaere è l'obiettivo principale del Milan per questo Calciomercato estivo. Nessun ultimatum al Bruges per il sì all'offerta Leggi su pianetamilan (Di lunedì 11 luglio 2022) Charles Deè l'obiettivo principale delper questoestivo. Nessun ultimatum al Bruges per il sì all'offerta

Pubblicità

Gazzetta_it : #Dybala, Inter più lontana. #Milan #Napoli e #Roma in corsa #calciomercato - Agenzia_Ansa : Di Maria e Pogba la risposta a Lukaku, Juve e Inter in pole, Milan attardato. Il punto sul calciomercato squadra pe… - cmdotcom : #Milan su #DeKetelaere , l'all. del #Bruges : 'Gli ho detto di restare, lavoreremo a un trasferimento al momento gi… - Angelredblack1 : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - #DeKetelaere a tutti i costi: la situazione - #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers https:/… - CalcioOggi : Diretta – Mercato Milan: “Pronto a firmare per 5 anni”, secondo Romano - Il Milanista -