Calciomercato Lazio, Sarri vuole Mertens: contatto diretto con il belga (Di lunedì 11 luglio 2022) Calciomercato Lazio: Sarri è intenzionato a portare Mertens in biancoceleste e lo avrebbe contattato personalmente per convincerlo Dries Mertens potrebbe essere il nuovo vice-Immobile in biancoceleste. Come riportato da Il Mattino, infatti, né il belga né il Napoli vogliono più venirsi incontro per quanto riguarda il rinnovo di contratto e l’attaccante sarebbe quindi libero di trovarsi una nuova squadra. Secondo il quotidiano, l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri avrebbe contattato personalmente Mertens nelle ultime ore. L’obiettivo è quello di convincerlo a trasferirsi nella Capitale, anche se il belga tentenna perché non vorrebbe un ruolo di secondo piano. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 luglio 2022)è intenzionato a portarein biancoceleste e lo avrebbe contattato personalmente per convincerlo Driespotrebbe essere il nuovo vice-Immobile in biancoceleste. Come riportato da Il Mattino, infatti, né ilné il Napoli vogliono più venirsi incontro per quanto riguarda il rinnovo di contratto e l’attaccante sarebbe quindi libero di trovarsi una nuova squadra. Secondo il quotidiano, l’allenatore dellaMaurizioavrebbe contattato personalmentenelle ultime ore. L’obiettivo è quello di convincerlo a trasferirsi nella Capitale, anche se iltentenna perché non vorrebbe un ruolo di secondo piano. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialSSLazio | In chiusura la trattativa per #Maximiano: le cifre - DiMarzio : #Calciomercato | La @OfficialSSLazio ha trovato l'accordo per #Maximiano - DiMarzio : .@OfficialSSLazio: per #Romagnoli visite a inizio settimana #calciomercato #SerieA - ZonaBianconeri : RT @PianetaMilan: #Calciomercato #SerieA LIVE: acquisti/cessioni UFFICIALI e trattative di oggi #11luglio #Inter #Juventus #Napoli #Roma #L… - FraLauricella : #Calciomercato #sportmediaset 'Oggi è previsto un colloquio tra Maurizio #Sarri e #Milinkovic-Savic: il centrocamp… -