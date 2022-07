Calciomercato Lazio, bufera Muriqi: Lotito minaccia il Bruges (Di lunedì 11 luglio 2022) Il Calciomercato della Lazio passa ovviamente anche per le cessioni ma la bufera che si è scagliata su Muriqi non sembra volersi placare. Dopo il dietrofront del Bruges, Lotito minaccia il club belga. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SU INSTAGRAM Non c’è pace per l’attaccante kosovaro Vedat Muriqi: sembrava tutto fatto per l’acquisto da parte del Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 11 luglio 2022) Ildellapassa ovviamente anche per le cessioni ma lache si è scagliata sunon sembra volersi placare. Dopo il dietrofront delil club belga. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SU INSTAGRAM Non c’è pace per l’attaccante kosovaro Vedat: sembrava tutto fatto per l’acquisto da parte del Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialSSLazio | Domani mattina le visite mediche di #Romagnoli - DiMarzio : #Calciomercato | La @OfficialSSLazio ha trovato l'accordo per #Maximiano - DiMarzio : .@OfficialSSLazio: per #Romagnoli visite a inizio settimana #calciomercato #SerieA - notiziasportiva : #Calciomercato, dalla Lazio alla Juventus: blitz imminente - AquilottoEddy : È almeno la sesta estate consecutiva che danno il Sergente per partente ed invece è sempre puntualmente arrivato in… -