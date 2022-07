Calciomercato, Cristiano Ronaldo al Chelsea lascia libero il posto per Dybala allo United (Di lunedì 11 luglio 2022) Calciomercato, Cristiano Ronaldo al Chelsea potrebbe lasciare spazio al passaggio di Paulo Dybala allo United Aveva scelto di ritornare dove tutto ebbe inizio, credendo che fosse la scelta giusta, invece si è dovuto ricredere Cristiano Ronaldo. Quasi un anno fa decise di lasciare la Juventus per fare ritorno alla sua Manchester, per riportarla ai fasti di un tempo. Credeva di trovare una squadra competitiva e pronta al grande salto, ma la realtà dei fatti è ben diversa. Alla fine della stagione lo United ha chiuso al sesto posto, 13 punti in meno della quarta Tottenham. La mancata qualificazione in Champions League e i risultanti poco convincenti, così come i ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 luglio 2022)alpotrebbere spazio al passaggio di PauloAveva scelto di ritornare dove tutto ebbe inizio, credendo che fosse la scelta giusta, invece si è dovuto ricredere. Quasi un anno fa decise dire la Juventus per fare ritorno alla sua Manchester, per riportarla ai fasti di un tempo. Credeva di trovare una squadra competitiva e pronta al grande salto, ma la realtà dei fatti è ben diversa. Alla fine della stagione loha chiuso al sesto, 13 punti in meno della quarta Tottenham. La mancata qualificazione in Champions League e i risultanti poco convincenti, così come i ...

