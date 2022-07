Calcio, Mancini un anno dopo Wembley: “Ho pensato di lasciare” (Di lunedì 11 luglio 2022) L’intervista concessa dal C.T della Nazionale italiana È passato un anno da quando l‘Italia di Roberto Mancini ha vinto il titolo Europeo nella notte di Wembley contro l’Inghilterra. Un trionfo che ha fatto sognare i colori azzurri e ha illuso in vista del Mondiale del Qatar 2022. Mondiale a cui però l’Italia di Mancini non è riuscita a qualificarsi. Il tecnico della Nazionale ha così parlato in un’intervista a Gazzetta dello Sport. “Sono stato sfiorato dalla tentazione di lasciare più dopo aver vinto l’Europeo o dopo la mancata qualificazione al Mondiale? Più la seconda: mi sono trovato in una situazione molto difficile. Un po’ ci ho pensato dopo Wembley, ma c’era il Mondiale a poco più di un ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 11 luglio 2022) L’intervista concessa dal C.T della Nazionale italiana È passato unda quando l‘Italia di Robertoha vinto il titolo Europeo nella notte dicontro l’Inghilterra. Un trionfo che ha fatto sognare i colori azzurri e ha illuso in vista del Mondiale del Qatar 2022. Mondiale a cui però l’Italia dinon è riuscita a qualificarsi. Il tecnico della Nazionale ha così parlato in un’intervista a Gazzetta dello Sport. “Sono stato sfiorato dalla tentazione dipiùaver vinto l’Europeo ola mancata qualificazione al Mondiale? Più la seconda: mi sono trovato in una situazione molto difficile. Un po’ ci ho, ma c’era il Mondiale a poco più di un ...

