Calcio, Europei femminili 2022: il calendario dell’Italia (Di lunedì 11 luglio 2022) Tutto pronto per gli Europei femminili di Calcio. Si parte mercoledì 6 luglio con la sfida tra l’Inghilterra (paese ospitante) e l’Austria. L’Italia, che si è qualificata da seconda classificata, cerca il primo storico successo continentale, dopo averlo sfiorato con le finali del 1993 e del 1997. Occhi puntati su Cristiana Girelli, migliore marcatrice azzurra. Vediamo adesso il calendario che aspetterà le ragazze di Milena Bertolini. IL TABELLONE RISULTATI REGOLAMENTO FASE A GIRONI PRIMA GIORNATA Domenica 10 luglio Ore 21:00, Francia-Italia SECONDA GIORNATA Giovedì 14 luglio Ore 18:00, Italia-Islanda TERZA GIORNATA Ore 21:00, Italia-Belgio SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 luglio 2022) Tutto pronto per glidi. Si parte mercoledì 6 luglio con la sfida tra l’Inghilterra (paese ospitante) e l’Austria. L’Italia, che si è qualificata da seconda classificata, cerca il primo storico successo continentale, dopo averlo sfiorato con le finali del 1993 e del 1997. Occhi puntati su Cristiana Girelli, migliore marcatrice azzurra. Vediamo adesso ilche aspetterà le ragazze di Milena Bertolini. IL TABELLONE RISULTATI REGOLAMENTO FASE A GIRONI PRIMA GIORNATA Domenica 10 luglio Ore 21:00, Francia-Italia SECONDA GIORNATA Giovedì 14 luglio Ore 18:00, Italia-Islanda TERZA GIORNATA Ore 21:00, Italia-Belgio SportFace.

Pubblicità

ilpost : La scelta degli stadi per gli Europei di calcio femminili non sta piacendo - robymancio : Sono iniziati gli Europei di calcio femminile in Inghilterra, mentre le nostre ragazze cominceranno questa avventur… - gippu1 : Tra Europei e Mondiali l'Italia ha giocato 12 semifinali e ne ha vinte 10, quasi tutte faticosissime, estenuanti, r… - Eurosport_IT : 6-0 dopo il 1° tempo ?????? #WEURO2022 | #ENG | #NOR | #Europei - franpiace : @FilippoBallarin @faberskj Insomma, quarti in Argentina nel ‘78, giocando un gran calcio e battendo i padroni di ca… -