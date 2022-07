Cagliari, settimana decisiva per Joao Pedro al Galatasaray. Ultime (Di lunedì 11 luglio 2022) In casa Cagliari è la settimana decisiva per il futuro di Joao Pedro. L’attaccante verso il Galatasaray Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, questa settimana potrebbe essere quella decisiva per comprendere il futuro del giocatore di proprietà del Cagliari, Joao Pedro. L’italo brasiliano ha in mano un’offerta del Galatasaray. La delegazione del club turco di Istanbul è rientrata alla base dopo il blitz italiano per aggiornare la dirigenza sui costi dell’operazione e anche sulla volontà dell’attaccante di strappare un contratto triennale. Aggiornamenti attesi nei prossimi giorni L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 luglio 2022) In casaè laper il futuro di. L’attaccante verso ilSecondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, questapotrebbe essere quellaper comprendere il futuro del giocatore di proprietà del. L’italo brasiliano ha in mano un’offerta del. La delegazione del club turco di Istanbul è rientrata alla base dopo il blitz italiano per aggiornare la dirigenza sui costi dell’operazione e anche sulla volontà dell’attaccante di strappare un contratto triennale. Aggiornamenti attesi nei prossimi giorni L'articolo proviene da Calcio News 24.

