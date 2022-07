Cagliari | maxi operazione della polizia contro il gruppo ultras “Sconvolts 1987” Decine di perquisizioni | 33 arresti per disordini e spaccio

(Di lunedì 11 luglio 2022) Laha eseguito nelle prime ore di lunedì, 33 misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale dinei confronti di appartenenti alultràtano “”. In corsodi, oltre 200 poliziotti con il supporto di un elicottero del VII Reparto Volo di Oristano, di unità cinofile antidroga ed antiesplosivo, del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna eScientifica. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di diversi reatil’ordine pubblico, la persona e il patrimonio, commessi in occasione di manifestazioni sportive edi stupefacenti. Le indagini, ...

Pubblicità

cagliaripad : Maxi blitz a Cagliari: arrestati 33 ultrà degli Sconvolts - News24_it : Maxi blitz contro gli Sconvolts a Cagliari e nell'hinterland - L'Unione - lacittanews : Maxi operazione contro il gruppo ultra degli Sconvolts a Cagliari e in altri centri dell'hinterland. Dall'alba la… - TuttoCagliari : L'Unione Sarda - Cagliari, il maxi scambio con la Samp potrebbe coinvolgere quattro giocatori - TuttoCagliari : Il Secolo XIX - Maxi scambio Cagliari-Samp, incontro rinviato -

L'Unione Sarda.it

multe per chi passeggia in bikini lontano dal mare LE NUOVE REGOLE L'ultimo in ordine di tempo ... LA SARDEGNA Non ha intenzione di chiudere un occhio nemmeno il sindaco diPaolo Truzzu . ...Commenta per primo Tante trattative e movimenti di mercato anche nel weekend per le squadre di Serie B. A muoversi sono soprattutto le grandi candidate alla promozione: Genoa e. I liguri sono interessati a Muhammed - Cham Saracevic , classe 2000 di proprietà del Clermont , e stanno pensando a un gioiellino della Juve . Nei tanti colloqui recenti con i bianconeri ... Maxi blitz contro gli Sconvolts a Cagliari e nell'hinterland Blitz all’alba della Polizia di Stato contro il gruppo ultra degli Sconvolts a Cagliari e nell’hinterland ARRESTI. Sono 33 le misure cautelari eseguite dalla Polizia nei confronti del gruppo di ultras ...Maxi operazione contro il gruppo ultra degli Sconvolts a Cagliari e in altri centri dell'hinterland. Dall'alba la Polizia sta eseguendo 33 misure cautelari, alcune in carcere, altre ai domiciliari e o ...