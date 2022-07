Cagliari | maxi blitz contro ultras Sconvolts | 33 misure cautelari

(Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – La Questura dista eseguendo 33nei confronti di appartenenti al gruppo1987’. I provvedimenti emessi dal gip hanno portato a untra il capoluogo della Sardegna e il suo hinterland con 200 poliziotti che hanno effettuato decine di perquisizioni col supporto delle Unità cinofila antidroga e antiesplosivo, di un elicottero del Settimo reparto volo di Oristano, del Reparto prevenzione crimine e della Polizia scientifica. I 33 tifosi delcoinvolti nell’operazione ‘Frari’ (Fratello) sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di diversi reatil’ordine pubblico, la persona e il patrimonio commessi in ...

Commenta per primooperazione contro il gruppo ultra degli Sconvolts ae in altri centri dell'hinterland. Secondo quanto scrive l' Unione Sarda , dall'alba la Polizia sta eseguendo 33 misure cautelari, ...E' laoperazione compiuta dalla Polizia di Stato diche questa mattina ha eseguito 33 misure cautelari emesse dal Gip del tribunale del capoluogo sardo, nei confronti di appartenenti al ...(Adnkronos) – La Questura di Cagliari sta eseguendo 33 misure cautelari nei confronti di appartenenti al gruppo ultras ‘Sconvolts 1987’. I provvedimenti emessi dal gip hanno portato a un maxi blitz tr ...Maxi operazione contro il gruppo ultra degli Sconvolts a Cagliari e in altri centri dell'hinterland. Dall'alba la Polizia sta eseguendo 33 misure cautelari, alcune in carcere, altre ai domiciliari e o ...