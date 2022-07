Cagliari, blitz contro gli ultrà: perquisizioni e 33 misure cautelari. Indagato anche Cossu (Di lunedì 11 luglio 2022) Con una vasta operazione, denominata Frari, la Polizia sta eseguendo 33 misure cautelari - arresti in carcere, ai domiciliari e obblighi di firma - nei confronti di alcuni tifosi del Cagliari Le ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 11 luglio 2022) Con una vasta operazione, denominata Frari, la Polizia sta eseguendo 33- arresti in carcere, ai domiciliari e obblighi di firma - nei confronti di alcuni tifosi delLe ...

Pubblicità

TuttoMercatoWeb : TMW - Blitz del Galatasaray per Joao Pedro: turchi a Milano e incontro col Cagliari - marcoconterio : ?????? Blitz del #Galatasaray in Italia. Club a Milano per incontrare il #Cagliari con l'obiettivo Joao Pedro. Trattat… - sportli26181512 : Cagliari, blitz contro gli ultrà: perquisizioni e 33 misure cautelari. Indagato anche Cossu: Cagliari, blitz contro… - Gazzetta_it : Cagliari, blitz contro gli ultrà: perquisizioni e 33 misure cautelari. Indagato anche Cossu - lifestyleblogit : Cagliari, maxi blitz contro ultras Sconvolts: 33 misure cautelari - -