Cagliari, blitz contro gli Sconvolts: perquisizioni e misure cautelari, indagato anche Cossu (Di lunedì 11 luglio 2022) C'è anche il dirigente del Cagliari ed ex giocatore rossoblù e della Nazionale Andrea Cossu tra gli indagati nell'operazione della Digos che ha portato ad arresti e misure cautelari per 33 tifosi riconducibili, secondo la Polizia, a una frangia del Sconvolts e accusati di associazione a delinquere. L'ex calciatore è finito nel registro degli indagati con un ruolo marginale: secondo l'accusa, alcuni suoi comportamenti avrebbero indirettamente aiutato la sopravvivenza economica delle attività dei tifosi coinvolti nell'inchiesta. Secondo quanto riportato partecipava alle riunioni del gruppo di tifosi e aveva anche le chiavi della sede: è quanto emerso dall'indagine portata avanti dalla Polizia di Stato. Secondo gli investigatori, l'attuale dirigente del club regalava ...

