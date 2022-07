Cade una giostra vicino Napoli: dieci feriti, sotto inchiesta il gestore (Di lunedì 11 luglio 2022) Sfiorata la tragedia ieri a Palma Campania (NA), dove il cedimento di una giostra nel luna park allestito in un parcheggio della cittadina ha provocato una decina di feriti di lieve entità. La giostra, composta da seggiolini volanti fatti vorticare dalle catene, è caduta rovinosamente staccandosi dal suo tronco centrale all’inizio di un nuovo giro, quando ancora non era stata raggiunta la massima velocità, diminuendo di molto il rischio di ferite gravi. I residenti sono sollevati dalla mancanza di vittime. Il luna park era stato allestito in occasione della festa patronale della Madonna delle Grazie. I feriti sono tutti adulti, ad eccezione di una bambina di 12 anni. Indagata per lesioni colpose la proprietaria. Non sono gravi le contusioni dei 10 feriti per la giostra che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 luglio 2022) Sfiorata la tragedia ieri a Palma Campania (NA), dove il cedimento di unanel luna park allestito in un parcheggio della cittadina ha provocato una decina didi lieve entità. La, composta da seggiolini volanti fatti vorticare dalle catene, è caduta rovinosamente staccandosi dal suo tronco centrale all’inizio di un nuovo giro, quando ancora non era stata raggiunta la massima velocità, diminuendo di molto il rischio di ferite gravi. I residenti sono sollevati dalla mancanza di vittime. Il luna park era stato allestito in occasione della festa patronale della Madonna delle Grazie. Isono tutti adulti, ad eccezione di una bambina di 12 anni. Indagata per lesioni colpose la proprietaria. Non sono gravi le contusioni dei 10per lache ...

