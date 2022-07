Buste paga più leggere per le donne, -25% rispetto agli uomini (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos) – Per le donne le Buste paga restano anche nel 2021 decisamente più leggere di degli uomini. Il gender gap non sembra registrare appannamenti di sorta e consegna una retribuzione media di 24.415 euro, 15% inferiore a quella media complessiva e 25% più bassa di quanto percepito dagli uomini. A certificare la distanza il XXI Rapporto Inps. Ciò dipende innanzitutto, si legge, dal maggior peso, tra le donne, “sia della componente part-year, per di più con durate medie più corte, sia della componente a part time”. La retribuzione media effettiva pro capite, comunque, al netto della Cig, è stata pari, nel 2021, a 24.097 euro (23.107 nel 2020) quasi in linea con il livello del 2019 (-0,2%) a fronte di un aumento del numero di ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos) – Per lelerestano anche nel 2021 decisamente piùdi degli. Il gender gap non sembra registrare appannamenti di sorta e consegna una retribuzione media di 24.415 euro, 15% inferiore a quella media complessiva e 25% più bassa di quanto percepito d. A certificare la distanza il XXI Rapporto Inps. Ciò dipende innanzitutto, si legge, dal maggior peso, tra le, “sia della componente part-year, per di più con durate medie più corte, sia della componente a part time”. La retribuzione media effettiva pro capite, comunque, al netto della Cig, è stata pari, nel 2021, a 24.097 euro (23.107 nel 2020) quasi in linea con il livello del 2019 (-0,2%) a fronte di un aumento del numero di ...

