Burioni e il bodyshaming, Bassetti lo critica: 'Certe cose non vanno scritte' (Di lunedì 11 luglio 2022) Roberto Burioni è ancora al centro della bufera social, dopo il bodyshaming pubblicato sul proprio profilo ai danni di una giovane ragazza che stava interagendo con il deputato della Lega Alex Bazzaro. Leggi su globalist (Di lunedì 11 luglio 2022) Robertoè ancora al centro della bufera social, dopo ilpubblicato sul proprio profilo ai danni di una giovane ragazza che stava interagendo con il deputato della Lega Alex Bazzaro.

Pubblicità

Giorgiolaporta : Dove sono le donne di #sinistra quando #Burioni fa #bodyshaming a una ragazza disabile, Alessia. Dove sono gli arti… - Giorgiolaporta : No cara @RaiNews, #Burioni non ha fatto #bodyshaming nei confronti di una militante della #Lega, ma di una ragazza… - Giorgiolaporta : @Adnkronos Il fatto che Alessia fosse #disabile per voi è un elemento assolutamente secondario? #Burioni fa… - Albino83643838 : RT @Giorgiolaporta: Non paghiamo il #CanoneRai per dare lo stipendio a chi compie atti di bullismo e #bodyshaming nei confronti dei #disabi… - Giorgiolaporta : RT @Giorgiolaporta: Non paghiamo il #CanoneRai per dare lo stipendio a chi compie atti di bullismo e #bodyshaming nei confronti dei #disabi… -