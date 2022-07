Bufera su Uber | sotto accusa Macron e altri politici che hanno favorito l' azienda Usa

Leggi su panorama

(Di lunedì 11 luglio 2022) Trucchi segreti per bloccare i computerli durante i controlli della polizia, autisti messi in pericolo di fronte alle manifestazioni dei tassisti francesi, soldi e vantaggiose partecipazioni garantite a, ai loro assistenti e a funzionari in grado di sostenere la causa e pianificare norme che facilitassero le operazioni. C'è questo e molto altro negliFiles, un'ampia raccolta di oltre 124mila documenti confidenziali interni all'fondata a San Francisco nel 2010, che dimostrano la pessima condotta societaria registrata tra il 2013 e il 2017, gli anni in cuiil controllo del co-fondatore e allora amministratore delegato Travis Kalanick, i servizi disi sono diffusi a grande velocità in decine di paesi, rappresentando uno dei punti apicali ...