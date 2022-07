Brentford, Strakosha dopo Hickey: il made in Italy per continuare a stupire in Premier League | Primapagina (Di lunedì 11 luglio 2022) 2022-07-11 17:00:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Mancava da ben 74 anni nella massima divisione inglese, il Brentford. E lo sbarco in Premier League, il 13 agosto 2021, è stato memorabile: 2-0 all’Arsenal davanti ad uno stadio gremito, un risultato esaltante che ha aperto una stagione più che positiva per le Bees (api, come l’animale nello stemma), che hanno chiuso al 13esimo posto con 46 punti in classifica, forti anche dell’apporto inaspettato di Christian Eriksen. Il danese, non potendo più giocare nell’Inter a causa delle norme che vietano di scendere in campo in Italia con un pacemaker, ha trovato “rifugio” a Brentford, distretto di Londra, nella squadra neofita della Premier League. Che ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 11 luglio 2022) 2022-07-11 17:00:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Mancava da ben 74 anni nella massima divisione inglese, il. E lo sbarco in, il 13 agosto 2021, è stato memorabile: 2-0 all’Arsenal davanti ad uno stadio gremito, un risultato esaltante che ha aperto una stagione più che positiva per le Bees (api, come l’animale nello stemma), che hanno chiuso al 13esimo posto con 46 punti in classifica, forti anche dell’apporto inaspettato di Christian Eriksen. Il danese, non potendo più giocare nell’Inter a causa delle norme che vietano di scendere in campo in Italia con un pacemaker, ha trovato “rifugio” a, distretto di Londra, nella squadra neofita della. Che ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | #Strakosha si trasferirà al #Brentford: visite mediche in corso - ZorroeI : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Strakosha si trasferirà al #Brentford: visite mediche in corso - sportli26181512 : Brentford, Strakosha dopo Hickey: il made in Italy per continuare a stupire in Premier League: Mancava da ben 74 an… - cmdotcom : #Brentford, #Strakosha dopo #Hickey: il made in Italy per continuare a stupire in #PremierLeague - Ayeyebrazorf22 : @salomone_l @fbmaarket il Brentford è arrivata tredicesima nello stesso campionato dove quelli SCANDALI del Leicest… -