fisco24_info : Borsa: Europa conclude debole, pesante Francoforte (-1,4%): In calo anche Parigi e Amsterdam, piatta Londra - infoiteconomia : Borsa: Milano debole (-0,6%) con Europa dopo Wall Street - fisco24_info : Borsa: Milano debole (-0,6%) con Europa dopo Wall Street: Euro oscilla poco sopra parità contro il dollaro, spread… - infoiteconomia : Borsa: Europa verso avvio in calo, occhi gia' su inflazione Usa - Il Sole 24 ORE - infoiteconomia : Borsa: Europa tenta recupero a meta' seduta, Milano (-0,1%) la migliore con Tim - Il Sole 24 ORE -

Mercati azionari del Vecchio continente tutti in ribasso nella prima seduta della settimana: lapiù pesante è stata quella di Francoforte, che ha ceduto l'1,4%, seguita da Amsterdam ( - 0,7%), Parigi ( - 0,6%) e Madrid, che ha perso lo 0,3%. Piatta Londra rispetto alla chiusura di venerdì, ...Il settore assicurativo europeo si sta dimostrando resiliente di fronte alla crisi geopolitica scattata con l'invasione dell'ucraina da parte della Russia. Lo mette in evidenza un rapporto di S&P ...MILANO, 11 LUG - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in ribasso nella prima seduta della settimana: la Borsa più pesante è stata quella di Francoforte, che ha ceduto l'1,4%, seguita da Amste ...Seduta negativa per i mercati europei, con gli investitori sempre più preoccupati per crescita, in quanto l'approvvigionamento energetico del ...