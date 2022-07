Bonus caldo, ecco come richiedere lo sconto su condizionatori, zanzariere e tende da sole (Di lunedì 11 luglio 2022) Cambiare il vecchio condizionatore non è solo una scelta di comodità e di efficienza. Può essere una buona via per spingere sui risparmi in tempi di crisi del gas e... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 11 luglio 2022) Cambiare il vecchio condizionatore non è solo una scelta di comodità e di efficienza. Può essere una buona via per spingere sui risparmi in tempi di crisi del gas e...

Pubblicità

Maria97254741 : @PieroSansonetti Sarà il caldo,ma spero che il bonus psicologo venga riproposto fino a data da stabilirsi. Certi ra… - Maria97254741 : @fattoquotidiano In effetti la criminalità è in profonda crisi , la maggior parte dei loro profitti andati in fumo… - paoloforneris : RT @rotafixa: ho appena sentito dire -con mio orrore- su @Radio1Rai che con il caldo che avanza 'il condizionatore è necessario', e quindi… - elisagallo_it : RT @rotafixa: ho appena sentito dire -con mio orrore- su @Radio1Rai che con il caldo che avanza 'il condizionatore è necessario', e quindi… - benzinazero : RT @rotafixa: ho appena sentito dire -con mio orrore- su @Radio1Rai che con il caldo che avanza 'il condizionatore è necessario', e quindi… -