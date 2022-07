Bonus 200 euro, chi non lo riceverà: tutte le categorie di lavoratori escluse (Di lunedì 11 luglio 2022) Nonostante l’incentivo riguardi una notevole parte di popolazione, non è rivolto a tutti: a rimanere fuori dal Bonus contro i rincari, oltre a stagisti e tirocinanti, ci sono anche i precari, gli agricoli e i lavoratori dello spettacolo che abbiano meno di 50 giornate lavorate nel 2021 Leggi su corriere (Di lunedì 11 luglio 2022) Nonostante l’incentivo riguardi una notevole parte di popolazione, non è rivolto a tutti: a rimanere fuori dalcontro i rincari, oltre a stagisti e tirocinanti, ci sono anche i precari, gli agricoli e idello spettacolo che abbiano meno di 50 giornate lavorate nel 2021

