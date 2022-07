Bollettino del San Pio: diminuiscono i ricoverati ma ci sono due decessi (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Cala il numero dei ricoverati presso l’Azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Quattro i dimessi, 36 i pazienti all’interno della struttura beneventana. Ci sono, però, due decessi. Si tratta di un uomo di 81 anni di Benevento e di un 77enne di Montesarchio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Cala il numero deipresso l’Azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Quattro i dimessi, 36 i pazienti all’interno della struttura beneventana. Ci, però, due. Si tratta di un uomo di 81 anni di Benevento e di un 77enne di Montesarchio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

HolySeePress : Messaggio del Santo Padre ai partecipanti alla “EU Youth Conference” (Praga, 11-13 luglio 2022) - - AllertApc : RT @Allerta_Meteo: Bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per domani 12/07/2022, diramato dal @DPCgov il 11/07/2022 14:54 Ricevi… - AllertApc : RT @Allerta_Meteo: #AllertaMeteo per domani Martedì 12/07/2022 ?? #AllertaGialla in Abruzzo Bollettino diramato il 11/07/2022 14:54 Ricevi l… - anteprima24 : ** #Bollettino del San Pio: diminuiscono i #Ricoverati ma ci sono due #Decessi ** - Allerta_Meteo : #AllertaMeteo per domani Martedì 12/07/2022 ?? #AllertaGialla in Abruzzo Bollettino diramato il 11/07/2022 14:54 Ric… -