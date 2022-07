Blitz tra gli ultras del Cagliari, l’inchiesta sugli scontri tra tifosi: indagato anche l’ex Nazionale Cossu (Di lunedì 11 luglio 2022) Maxi operazione della Digos al gruppo ultras Cagliaritano Sconvolts 1987. Il Gip del Tribunale di Cagliari ha emesso gli arresti per 5 persone, i domiciliari ad altre 13, l’obbligo di dimora a 11 e l’obbligo di firma ad altre 4 con l’accusa di associazione a delinquere. “Frari” (fratelli in dialetto) è il nome del Blitz – tratto dal modo in cui si chiamavano gli indagati – svoltosi con decine le perquisizioni da oltre 200 poliziotti delle unità cinofile antidroga e antiesplosivo, con il supporto di un elicottero del VII Reparto Volo di Oristano, di quello Prevenzione Crimine Sardegna e della Polizia Scientifica. Tra i nomi degli indagati, seppur con ruolo marginale, spicca quello di Andrea Cossu, dirigente del Cagliari ed ex giocatore della Nazionale. Tra settembre ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 luglio 2022) Maxi operazione della Digos al gruppotano Sconvolts 1987. Il Gip del Tribunale diha emesso gli arresti per 5 persone, i domiciliari ad altre 13, l’obbligo di dimora a 11 e l’obbligo di firma ad altre 4 con l’accusa di associazione a delinquere. “Frari” (fratelli in dialetto) è il nome del– tratto dal modo in cui si chiamavano gli indagati – svoltosi con decine le perquisizioni da oltre 200 poliziotti delle unità cinofile antidroga e antiesplosivo, con il supporto di un elicottero del VII Reparto Volo di Oristano, di quello Prevenzione Crimine Sardegna e della Polizia Scientifica. Tra i nomi degli indagati, seppur con ruolo marginale, spicca quello di Andrea, dirigente deled ex giocatore della. Tra settembre ...

