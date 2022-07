Biden prepara la missione cruciale in Israele e Arabia saudita (Di lunedì 11 luglio 2022) Joe Biden si prepara ad una cruciale missione in Medio Oriente, la prima da quando e' presidente, con l'obiettivo dichiarato di rafforzare l'impegno degli Stati Uniti per la sicurezza di Israele, e ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 luglio 2022) Joesiad unain Medio Oriente, la prima da quando e' presidente, con l'obiettivo dichiarato di rafforzare l'impegno degli Stati Uniti per la sicurezza di, e ...

Pubblicità

micheleguglie : RT @ofcs_report: #BIDEN IN MEDIO ORIENTE INCONTRI TRA #ISRAEL E #PALESTINESI Intanto sul viaggio incombe la minaccia delle organizzazioni… - gianvitosibilio : RT @ofcs_report: #BIDEN IN MEDIO ORIENTE INCONTRI TRA #ISRAEL E #PALESTINESI Intanto sul viaggio incombe la minaccia delle organizzazioni… - ChiodiDonatella : RT @ofcs_report: #BIDEN IN MEDIO ORIENTE INCONTRI TRA #ISRAEL E #PALESTINESI Intanto sul viaggio incombe la minaccia delle organizzazioni… - crabu_m : RT @ofcs_report: #BIDEN IN MEDIO ORIENTE INCONTRI TRA #ISRAEL E #PALESTINESI Intanto sul viaggio incombe la minaccia delle organizzazioni… - francescamusac2 : RT @ofcs_report: #BIDEN IN MEDIO ORIENTE INCONTRI TRA #ISRAEL E #PALESTINESI Intanto sul viaggio incombe la minaccia delle organizzazioni… -